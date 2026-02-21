Pisacane: “Contatto Mina-Noslin fuori area, bravo chi l’ha suggerito all’arbitro. Perdiamo Mina e Mazzitelli”

21/02/2026 | 23:46:06

Il tecnico del Cagliari Fabio Pisacane ha parlato a Sky Sport dopo il pareggio con la Lazio:”Il contatto con Noslin è fuori dall’area, Mina gli tocca col tacco il piede fuori dall’area. Bravo chi ha suggerito all’arbitro che fosse fuori. Dispiace perché a volte sembra che tutto è dovuto, soprattutto qua. Abbiamo una squadra rimaneggiata, questa sera abbiamo perso Mina e perderemo sicuramente Mazzitelli. Esposito? Anche io sono un suo ammiratore, quando mi hanno detto del suo arrivo ero felice. Mi ha colpito la sua qualità, ha il cuore d’oro. Sta soffrendo”.

foto sito cagliari