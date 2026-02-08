Pisacane: “Con Mina dobbiamo vivere alla giornata. Dossena può giocare”

08/02/2026 | 15:11:48

Il tecnico del Cagliari Fabio Pisacane ha parlato in conferenza alla vigilia della sfida contro la Roma: “La differenza tra Cagliari e Roma sarà nei duelli e nella lotta per le seconde palle. La squadra deve rimanere in campana: sarà una sfida molto diversa rispetto a quella dell’andata. Ancora di più oggi che abbiamo perso dei giocatori di valore. Anche se poi abbiamo avuto degli innesti per continuare il processo di ringiovanimento. Con Mina purtroppo dobbiamo vivere alla giornata – ha detto nella conferenza stampa della vigilia – ma abbiamo sicuramente delle alternative. Dossena può anche partite titolare, si è allenato benissimo”.

