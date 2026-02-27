Pisacane: “Complimenti ai ragazzi, grande personalità. Pareggio giusto”

27/02/2026 | 23:55:36

Fabio Pisacane, allenatore del Cagliari, ha parlato a Dazn dopo la gara pareggiata a Parma.

Queste le sue parole: “Faccio i complimenti alla squadra, non è facile venire qua e fare una gara di questa caratura. Una squadra in salute ma onore ai ragazzi, hanno onorato i tifosi al seguito. Era doveroso chiedere atteggiamento da parte mia ai ragazzi. Dispiace non aver fatto bottino pieno, ma sono onesto nel dire che il pari è il risultato giusto”.

Su Liteta? “Un ragazzo che conosco benissimo. Questi ragazzi vanno supportati e accompagnati. Un ragazzo che ha fatto con me la Primavera, sta conoscendo ancora la Serie A giocando in grandi stadi. Ha tutto per diventare un buon giocatore. Dobbiamo fare attenzione con i giudizi, perché questi ragazzi leggono tutto e bisogna andare cauti”.

Foto: sito Cagliari