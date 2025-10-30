Pisacane: “Ci mancano diversi infortunati, i momenti duri arrivano. Felici che Esposito si sia sbloccato”

30/10/2025 | 21:31:03

L’allenatore del Cagliari Fabio Pisacane ha parlato a Dazn dopo la sfida persa contro il Sassuolo: “Dispiace perché bisogna essere realisti: stasera ci mancavano dei singoli che potevano essere protagonisti, ma si sono infortunati. La squadra però ha cercato di riprendere il risultato. Bisogna restare fiduciosi. I momenti delicati fanno parte di questo sport, soprattutto per una squadra come la nostra. Possono arrivare prima o dopo, ma arrivano. Si affrontano restando verticali, cercando di lavorare sodo. Questo è quello che dobbiamo mettere dentro e portare a casa da una sconfitta, è importante che Seba si sia sbloccato. Nel primo tempo ne era arrivato un altro, peccato per il fuorigioco perché poteva cambiare l’inerzia”.

Foto: instagram Pisacane