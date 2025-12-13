Pisacane: “C’è amarezza. Paghiamo sempre le solite distrazioni”

13/12/2025 | 23:32:56

Fabio Pisacane, allenatore del Cagliari, ha parlato a Dazn dopo la sconfitta in casa dell’Atalanta.

Queste le sue parole: “Dispiace per aver preso il secondo gol visto lo sviluppo della gara. Siamo andati molli sulla marcatura di Scamacca: se non lo affronti con le dovute maniere, tutto diventa più facile per lui. La squadra non si è disunita, ma qualcosa va registrato. Non è la prima volta che ci diciamo che ha fatto bene sul piano del gioco, ma qualche distrazione la paghiamo sempre a caro prezzo”.

Due gol subiti a difesa schierata, mentre quando dovevate andare avanti questo non è mai successo. “Proprio per questo c’è amarezza, non si possono prendere gol a difesa schierata e soprattutto contro una squadra come l’Atalanta che copre bene il campo. Nel primo tempo abbiamo sbagliato la marcatura su Lookman, bisognava avere più coraggio come abbiamo avuto nel secondo tempo e la squadra ha tratto beneficio. La squadra non ha rinunciato al gioco e proprio per questo c’è amarezza”.

In attesa del mercato, un giocatore come Gaetano può essere una soluzione anche dal primo minuto? “Gianluca non ha fatto il ritiro e ha avuto poi difficoltà come condizione fisica. Ho voluto confermare l’undici dal primo minuto con la Roma, ma è un ragazzo che ha fatto uno step sul piano caratteriale. Uno come lui può incidere in qualsiasi momento: mi auguro di farlo giocare presto dall’inizio, è in una condizione diversa rispetto a qualche tempo fa”.

