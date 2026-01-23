Pisacane: “Cagliari mi ha accolto, questa terra ti dà rispetto, verità e ti chiede coerenza. E non voglio tradirla”

23/01/2026 | 11:04:06

Il tecnico del Cagliari, Fabio Pisacane, ha parlato in un’intervista a La Gazzetta dello Sport. Queste le sue parole:

“Il presidente Giulini? Ha creduto in un percorso e non in una scelta improvvisata. Sento un grande senso di responsabilità e di riconoscenza e vorrei restituire questa fiducia con il lavoro e i comportamenti. A che punto siamo? Siamo in linea con gli obiettivi, il lavoro quotidiano sta andando nella direzione giusta. Abbiamo avuto una serie di fatalità, non mi piace parlare di infortuni: la nostra forza è proprio quella di non deprimerci e di non esaltarci. Battere Gasperini e Spalletti? Con la Roma è stata di gioco e aggressione, con la Juve è stata diversa. Battere due maestri che hanno sempre dato un’identità forte alle loro squadre non mi fa sentire arrivato, ma mi aiuta a dire che il lavoro quotidiano sta andando nella direzione giusta. Il mio riferimento? Mio padre Andrea, mi ha visto piangere tante volte. È lui che dormiva accanto a me in Rianimazione da ragazzino. È il mio porto sicuro. Cosa rappresentano Napoli e Cagliari? Napoli le radici. Cagliari mi ha accolto, questa terra ti dà rispetto e verità e ti chiede coerenza. E non voglio tradirla”.

Foto: Instagram Pisacane