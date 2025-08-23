Pisacane: “Piccoli? Perso un giocatore importante. Abbiamo studiato le difficoltà della Fiorentina”

23/08/2025 | 14:10:22

Il tecnico del Cagliari, Fabio Pisacane, ha presentato la prima sfida di Serie A dei sardi, che affronteranno nella giornata di domani la Fiorentina: “C’è sempre emozione ed è il bello di questo sport. Il calcio ci impegna perché mettiamo tanta energia e queste gioie condiscono il tutto. Non nego che sia palese il sentimento forte per il debutto, ma saprò gestirla. Per Piccoli mi dispiace, era una pedina importante. Io ho chiesto tre giocatori alla società, ma vedremo. Io alleno i ragazzi che ho, mi gestisco la squadra che ho e cerco di tirare il meglio da ognuno di loro”. Su Gaetano: “Ha messo minuti sulle gambe e vedremo se e come utilizzarlo. Lui è un giocatore che ci può dare tanto nel cuore del centrocampo e legare i due reparti. Può fare la mezzala, il sotto punta, il trequartista, la punta, per lui non sarà un problema adattarsi. Credo sia più un problema per me trovare il ruolo giusto per lui e metterlo nelle condizioni giuste”. Sul giovane Idrissi: “È sicuramente una delle promesse di questa rosa. Dopo l’esperienza in B, ha acceso un po’ i riflettori sulle sue prestazioni. Penso che questi giovani debbano essere coccolati e utilizzati piano piano, senza bruciarli. Certo che potrebbe essere schierato dal primo minuto, ma vedremo che scelte fare, per evitare di rovinare quella che è la sua carriera”. Sulla Fiorentina: “Abbiamo studiato la Fiorentina e abbiamo visto che ha fatto un pre campionato dove ha avuto qualche difficoltà. Dobbiamo essere bravi noi a non concedere ai loro attaccanti spazi per calciare. Se riusciamo a fare una partita attenta, riusciremo sicuramente a mettere in difficoltà la Viola”. Sull’assetto difensivo:“Per la difesa ancora non so. Mina e Luperto hanno giocato tante volte a 4 e sono nella loro zona di comfort. Se dovessimo schierarci a 3, è possibile vedere che diventi anche a 5 secondo come si infila la squadra avversaria. La gente sicuramente ci aiuterà a fare una bella partita”.

Foto: Instagram Pisacane