Pisacane avvisa il Como: “Non firmerei per un pareggio, voglio vincere”

20/11/2026 | 12:58:23

Fabio Pisacane ha presentato in conferenza stampa la sfida contro il Como di Cesc Fabregas. Il tecnico del Cagliari ha fatto il punto sulle condizioni della squadra, sulle scelte di formazione e sulle difficoltà che attendono i rossoblù. Non manca un passaggio sul collega spagnolo, nei confronti del quale ha espresso grande stima, ma il messaggio alla squadra è chiaro: l’obiettivo è conquistare la vittoria. Per quanto riguarda l’infermeria, Pisacane ha annunciato alcuni recuperi importanti: “Abbiamo recuperato Idrissi, Fadera, Aurelio e Nzola; Mina resta a casa, ha forzato ma non è guarito. Restano out anche Liteta, Winks e Felici. Dobbiamo avere pazienza”. Il tecnico ha inoltre voluto rivolgere un pensiero a un tifoso rossoblù che ha attraversato un momento difficile: “Ci tengo a rivolgere un pensiero al nostro tifoso che ha vissuto un brutto momento e ora sta bene”. Sulle difficoltà tattiche della partita, Pisacane ha spiegato quali saranno gli aspetti da curare maggiormente: “Ci sono tre cose chiare: non dobbiamo rincorrere il loro possesso, dobbiamo pressare in modo orientato e decidere noi in che porzione di campo devono giocare. Hanno giocatori con tanta mobilità, sfruttano bene l’ampiezza, dobbiamo oscurare i mediani. Sappiamo cosa non dobbiamo sbagliare domani!”. Il tecnico ha poi parlato del ritorno in campo dopo la sosta: “Dopo la prima sosta eravamo tutti in ansia perché arrivavamo dopo quattro vittorie, poi c’è stato un ciclo negativo per merito degli avversari. Veniamo da una vittoria contro una squadra che aveva dei vantaggi rispetto a noi in termini di infortunati. La sosta è servita per recuperarne tanti”. Non sono mancati gli elogi per Cesc Fabregas: “Lo stimo come uomo oltre che come allenatore, ha avuto una grande carriera ma non fa mai riferimento a quello. Non pensa solo al talento ma fa giocare bene a calcio i suoi giocatori, lo stimo”. Pisacane ha aggiunto: “Abbiamo un percorso diverso ma nell’ultimo periodo ci siamo sentiti. Sarà un piacere abbracciarlo”. Sul centrocampo, il tecnico ha anticipato che il Cagliari giocherà con tre uomini: “A centrocampo abbiamo quantità e qualità con Adopo e Romano, poi dipende da chi sarà il terzo, domani giochiamo a tre. Se giocasse Fazzini ci sarebbe quantità e qualità”. Un pensiero anche per Liteta: “È un peccato averlo perso perché sta crescendo, prima è stato limitato dall’infortunio rimediato l’anno scorso in Primavera. Abbiamo tante risorse”. Pisacane ha poi parlato di Mendy e delle attenzioni che il giovane sta ricevendo: “Ad oggi dico che non penso venga distratto da quello che gli sta succedendo. Ha bruciato le tappe ma lui sa che il calcio è una fabbrica di illusi, sa che deve continuare a lavorare. È mentalizzato”. Infine, nessuna intenzione di accontentarsi di un punto: “Pareggio? Non firmerei per un pareggio, non l’ho mai fatto, sono un ambizioso di natura. Alla squadra ho detto che voglio vincere, voglio farlo sempre e non per presunzione; i ragazzi la pensano ugualmente”. E sul Como ha concluso: “Se pensiamo che sarà dura allora lo sarà, se invece faremo le cose che abbiamo preparato e siamo convinti possiamo fare una buona partita a Como”.

foto: x Cagliari