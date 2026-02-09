Pisacane: “Avremmo potuto fare qualcosa di più, avevano un Malen in più. La strada per la mia carriera è lunga”

09/02/2026 | 23:32:32

Fabio Pisacane ha parlato a Sky Sport dopo la sconfitta contro la Roma: “Quando si perde si può sempre fare di più, certo parlare di Roma in emergenza è difficile da dire. Questa sera, rispetto all’andata, avevano un Malen in più. Avremmo potuto tutti fare qualcosa in più, abbiamo gestito male le poche occasioni avute. Abbiamo lavorato per evitare la pressione a uomo ma loro negli spazi aperti sono stati bravi. Se la Roma lotta per certi obiettivi ci sarà un motivo. La strada è ancora lunga per me, ho iniziato praticamente questa mattina. Devo fare ancora tanta strada. Da calciatore ho avuto una discreta carriera, cerco di trasmettere ai ragazzi la mia esperienza”.

foto x cagliari