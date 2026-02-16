Pisacane: “Atteggiamento sbagliato. Non dobbiamo pensare di essere già salvi”

16/02/2026 | 23:38:38

Fabio Pisacane, allenatore del Cagliari, ha parlato a Dazn dopo la sconfitta contro il Lecce.

Queste le sue parole: “Non eravamo fenomeni prima e non siamo brocchi adesso. Dispiace perché non abbiamo fatto una buona partita, perdere in casa non fa mai piacere. Siamo un gruppo giovane e ci può stare un abbassamento di tensione, qui deve essere bravo l’allenatore a toccare le corde giuste. Per tutta la settimana ho detto ai ragazzi che non siamo ancora salvi e che solo con fame a atteggiamento potremo arrivare all’obiettivo. Dettagli e letture possono fare la differenza e in queste cose non siamo stati bravi. Ho visto frenesia, imprecisione, non a caso abbiamo subito due gol sulle palle inattive. In alcune situazioni abbiamo avuto un modo di fare che non riconosco, non possiamo camminare sulle punte perché una squadra come la nostra non se lo può permettere. Non dobbiamo pensare di essere già salvi”.

Infortuni? “Gaetano è una perdita importante, il ragazzo stava trovando fiducia e stava ingranando e non averlo a disposizione pesa. Ha avuto una battuta d’arresto, ma sono cose che fanno parte del gioco. Non abbiamo perso per questo, io devo concentrarmi su cui ho a disposizione e non devo aggrapparmi agli alibi. Ora bisogna avere la cura maniacale dei dettagli, ritrovare lo spirito che abbiamo sempre avuto e conquistare punti sarà una logica conseguenza”.

Foto: sito Cagliari