Pisacane ai tifosi: “I ragazzi hanno cultura del lavoro. Dobbiamo meritarci l’affetto della gente”

26/07/2026 | 16:43:26

Il tecnico del Cagliari, Fabio Pisacane si è rivolto ai tifosi presenti in piazza parlando della sua squadra.

Le sue parole: “Ho la fortuna di essere circondato da ragazzi che hanno una grande cultura del lavoro, sia i giocatori che i membri dello staff. Stiamo lavorando duro, con grande voglia e motivazione, per migliorare. Dobbiamo meritarci tutto: la maglia, la fiducia, la passione della nostra gente, il loro affetto”.

Foto: Instagram Cagliari