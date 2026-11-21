Pisacane: “Adopo ha preso una botta sulla testa del perone. Mi preoccupa di più Mendy”

21/11/2026 | 18:23:01

Le parole di Fabio Pisacane in conferenza stampa: “Adopo? Ha preso una botta sulla testa del perone. Mi preoccupa più Mendy. Oggi recuperavamo 5 giocatori dall’infermeria. Mi auguro che in tre giorni, prima del Milan, arrivino buone notizie. Abbiamo bisogno di tutti. Qualcuno si aspettava che venissimo qua a fare barricate. Abbiamo messo tre volte a tu per tu con il portiere un giocatore. Se non concretizzi poi il Como viene fuori con forza e diventa tutto più difficile”.

foto x cagliari