Pisacane: “Abbiamo regalato due gol, faccio mea culpa”

22/11/2025 | 18:40:33

Pisacane ha parlato in conferenza stampa dopo la sfida tra Cagliari e Genoa: “Non possiamo regalare due gol così ai nostri avversari e per questo faccio un grosso mea culpa. Una squadra come la nostra non può perdere certi duelli. Però i sono anche cose positive, ad esempio i nostri attaccanti: sono molto contento sia della doppietta di Borrelli che al gol di Esposito. Sappiamo che non ci sono partite facili però dobbiamo essere più concentrati”.

Foto: Instagram Pisacane