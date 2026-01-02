Pisacane: “Abbiamo fatto un grande primo tempo. Fallo di mano di Ricci? Non era rigore”

02/01/2026 | 23:27:07

Fabio Pisacane ha parlato a Sky dopo la sconfitta con il Milan: “Abbiamo fatto un grandissimo primo tempo ma è difficile tenere i ritmi del primo tempo per 90 minuti. L’amarezza è non aver fatto gol nella prima frazione: alla lunga contro questi squadre se non la sblocchi, poi la paghi. Andando sotto, cambiando il piano gara, le distanze si sono allungate e il Milan in transizione ci poteva fare male. La settimana scorsa ho ripetuto che non mi piace parlare giudicare l’operato dell’arbitro. Devo essere onesto, questo non è rigore. Se avesse preso il braccio sinistro posso pensare che abbia fatto volume. Dobbiamo fare anche in modo di aiutarli: alla minima cosa si mette l’accento su quello che è un disastro domenicale. A me piace pensare alla buona fede: mi fido di loro e li dobbiamo aiutare, non è che dobbiamo fare la polemica”.

Foto: Instagram Pisacane