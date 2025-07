Pisa, visite mediche per Scuffet al J Medical

21/07/2025 | 09:54:33

Il Pisa di prepara ad accogliere il nuovo portiere Simone Scuffet. Il giocatore, che ha lasciato il ritiro del Cagliari nelle scorse ore, è arrivato da pochi minuti al J Medical a Torino, per sostenere le visite mediche di rito prima di firmare il contratto che lo legherà per le prossime tre stagioni al club toscano, neopromosso in Serie A. Dopo aver svolto i test, l’estremo difensore, reduce dallo scudetto vinto a Napoli, raggiungerà il resto della squadra in ritiro in Valle d’Aosta.

Foto: sito Napoli