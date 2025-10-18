Pisa-Verona, violenti scontri tra gli ultras. Diversi feriti, danni a negozi e auto

18/10/2025 | 13:18:14

Bruttissimo episodio di violenza accompagna l’immediata vigilia della gara tra Pisa e Verona delle ore 15. Come riferisce La Nazione, ci sono violenti scontri, ancora in corso, tra ultras del Pisa e quelli del Verona. Il teatro degli scontri è stato via Piave, dove le due tifoserie si sono affrontate con bastoni, caschi e mazze. Sono state lanciate bombe carta, fumogeni. Come si vede in alcuni video che girano in rete sui social, persone sono state costrette a rifugiarsi nei negozi per sfuggire agli scontri. Danni a negozi, vetri, auto e ci sono diversi feriti.

Foto di repertorio