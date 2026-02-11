Pisa, si presenta Felipe Loyola: “In tanti mi hanno consigliato di venire qui. Crediamo alla salvezza”

11/02/2026 | 13:59:03

In casa Pisa, conferenza stampa di presentazione di Felipe Loyola.

Queste le sue parole: “La differenza principale l’ho notata nell’intensità, nella fisicità e dal punto di vista tattico. Mi hanno accolto bene, sin dal primo momento, sappiamo qual è il nostro obbiettivo e faremo di tutto per raggiungerlo”.

Com’è andata la trattativa? “Le prime persone che mi hanno contattato sono stati Vaira e Giovanni Corrado che mi hanno fatto sentire la fiducia del club. Ho molta fame e penso di riuscire a far bene in questo campionato” _

C’è stata un offerta del Bayern? “Con il Bayern c’è stato un interesse e basta”.

C’è un giocatore cileno che ti ha ispirato nel fare questo passo. “Ho parlato con diversi giocatori cileni che sono in Italia come Maripan, ma anche altri che si sono ritirati. Tutti mi hanno consigliato di venire qua, perchè può essere una tappa importante per la mia carriera”

Che tipo di giocatore è? “Sono un giocatore molto emozionale e competitivo, lo spirito di lasciare tutto sul campo mi accomuna ai miei compagni. Daremo tutto per la salvezza”.

Che clima c’è all’interno dello spogliatoio? “L’allenatore mi sta aiutando molto, nello spogliatoio c’è un clima sereno e positivo inoltre è multi culturale”.

Foto: logo Pisa