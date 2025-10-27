Pisa, si ferma Raul Albiol: intervento alla mano dopo la frattura scomposta del quinto metacarpo

27/10/2025 | 17:14:38

Si ferma Raul Albiol nel Pisa, il comunicato del club toscano: “Il Pisa Sporting Club comunica che il calciatore Raul Albiol è stato sottoposto ad intervento chirurgico alla mano sinistra. L’intervento, eseguito dall’equipe del dottor Alberto Guardioli, si è reso necessario per la frattura scomposta del quinto metacarpo accusata dal difensore nel primo tempo della gara giocata venerdì scorso al “Meazza” contro il Milan. L’intervento è perfettamente riuscito e il calciatore riprenderà il lavoro sul campo, con un tutore protettivo, già nei prossimi giorni”.

Foto: sito Pisa