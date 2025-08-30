Pisa-Roma, le formazioni ufficiali
30/08/2025 | 19:56:00
Torna in campo la Roma nel difficile scontro a Pisa per la seconda giornata di Serie A. Queste le scelte di Gasperini e Gilardino.
Pisa (3-4-2-1): Semper; Caracciolo, Canestrelli, Lusuardi; Tourè, Marin, Aebischer, Angori; Moreo, Tramoni; Meister. Allenatore: Alberto Gilardino.
Roma (3-4-2-1): Svilar; Hermoso, Mancini, N’Dicka; Wesley, Koné, Cristante, Angelino; Soule, El Shaarawy; Ferguson. Allenatore: Gian Piero Gasperini.
Foto Instagram Roma