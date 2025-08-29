Pisa-Roma, i convocati di Gasperini
29/08/2025 | 19:01:31
Dopo la netta e convincente vittoria contro il Bologna, la Roma di Gasperini è pronta alla trasferta in terra toscana, in quel di Pisa, forte del prezioso pareggio contro l’Atalanta in trasferta. Questi i convocati:
Portieri: Vasquez, Zelezny, Svilar
Difensori: Celik, Rensch, Angelino, Ndicka, Hermoso, Mancini, Wesley, Ghilardi.
Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, El Aynaoui, Koné, Baldanzi, Pisilli.
Attaccanti: Dovbyk, Ferguson, Soulé, Dybala, El Shaarawy, Arena.
Foto: Instagram Roma