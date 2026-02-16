Pisa, Raul Albiol torna ad allenarsi in gruppo

16/02/2026 | 18:39:19

Recupero importante per il Pisa. Raul Albiol è tornato ad allenarsi con continuità in gruppo e, salvo imprevisti, a Firenze ci sarà. Per la difesa del Pisa è un rientro pesante, vista l’esperienza dell’ex centrale di Real Madrid e Napoli. Il Pisa di Hiljemark sarà atteso dalla partita contro la Fiorentina di Vanoli, in uno scontro dalla grande carica tensiva, un derby toscano che sa di ultima spiaggia per il Pisa.

Foto: sito Pisa