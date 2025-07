Pisa, il ds Vaira conferma: “Simeone? Non sarà una trattativa semplice”

19/07/2025 | 19:42:08

Davide Vaira, direttore sportivo del Pisa, ha fatto il punto sulla preparazione e sul mercato ai microfoni di Sky Sport. Il ds ha espresso entusiasmo per l’inizio della nuova stagione: “Dopo dieci anni, dalla Serie D a qui, è una grande soddisfazione. Questo luogo è perfetto per lavorare e la partecipazione dei tifosi ci dà una spinta in più.” Sul possibile arrivo di Giovanni Simeone, Vaira ha confermato il retroscena che vi abbiamo svelato ieri: “Il suo nome è sicuramente tra quelli che circolano, è un calciatore di grande livello e un sogno per il nostro club. Tuttavia, sappiamo che non sarà semplice convincere il Napoli a lasciarlo partire.”

Foto: Instagram Napoli