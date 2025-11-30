Pisa ordinato, l’Inter non sfonda: è 0-0 all’intervallo

30/11/2025 | 15:48:47

Concluso il primo tempo tra Pisa e Inter, un primo tempo che ha visto un bel Pisa tenere testa agli ospiti, che non hanno avuto grosse chance. La chance migliore capita ai padroni di casa, al 29′ chance per il Pisa, Piccinini si inserisce, calcia in diagonale ma fuori. Inter pericolosa con Lautaro che calcia al 40′ in controbalzo, ma alto. Poi poco e nulla. Pareggio giusto al momento all’Arena Garibaldi.

Foto: sito Inter