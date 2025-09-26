Pisa, operazione al tendine dell’ adduttore riuscita per Stengs. Recupero lungo

26/09/2025 | 17:20:27

Con una nota ufficiale, il Pisa ha ufficializzato le condizioni di Calvin Stengs, che si è operato al tendine.

Questa la nota: “Il Pisa Sporting Club comunica che il calciatore Calvin Stengs è stato sottoposto all’Hospital Pihlajalinna di Turku, in Finlandia, ad intervento chirurgico eseguito dal Professor Lasse Lempainen e dalla sua equipe. Al termine del ciclo di controlli strumentali l’intervento si è reso necessario per il distacco completo dall’osso del tendine del lungo adduttore sinistro, che è stato reinserito. Il Professor Lempainen si è detto soddisfatto della riuscita dell’intervento. Già avviato il percorso fisioterapico durante il quale saranno valutati i tempi per il recupero agonistico”.

Foto: sito Pisa