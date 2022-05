Pisa-Monza, le formazioni ufficiali

Ecco le formazioni ufficiali di Pisa-Monza, match valevole per il ritorno della finale playoff.

Pisa (4-3-1-2): Nicolas; Birindelli, Leverbe, Hermansson, Beruatto; Marin, Nagy, Siega; Sibilli; Torregrossa, Puscas. All. D’Angelo. A disp.: Livieri, Dekic, Berra, Benali, Lucca, Cohen, Touré, Mastinu, Masucci, Gucher, Di Quinzio, De Vitis.

Monza (3-5-2): Di Gregorio; Caldirola, Marrone, Pirola; Molina, Mazzitelli, Barberis, Machin, C. Augusto; Ciurria, Mota C.. All. Stroppa. A disp.:

Arbitro: Sig. Mariani di Aprilia (Carbone-Longo)

