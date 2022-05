Pisa-Monza, la finale playoff ha registrato oltre un milione di telespettatori

Ieri sera è andata in scena la finale di ritorno dei playoff di serie B tra Pisa e Monza, che ha visto trionfare la formazione di Stroppa. La partita ha registrato oltre un milione di telespettatori, e a commentare il successo televisivo ci pensa il presidente della Lega serie B Balata: “È stata una finale memorabile, la giusta e anzi naturale conclusione di uno dei tornei più combattuti e incerti della storia della Serie B. Oltre alla girandola di emozioni della gara e alla straordinaria cornice di tifosi presente sugli spalti dell’Arena, c’è stato un grande impegno da parte della nostra produzione, integrato con camere aggiuntive da parte dei broadcaster ufficiali e addirittura l’utilizzo di un drone. Un impegno basato sull’utilizzo della migliore tecnologia oggi disponibile sul panorama della produzione televisiva. L’opera della Lega B ha voluto dare così ulteriore lustro allo spettacolo offerto agli spettatori da casa affinché potessero vivere un’esperienza di visione altamente immersiva. Dopo due anni di chiusura degli stadi sono stati i playoff e i playout del ritorno alla normalità. Atmosfere come quelle che abbiamo visto su tutti i campi ci hanno rassicurato come la passione e la voglia di emozioni attraverso la propria squadra di calcio non sia tramontato nonostante questo durissimo periodo”

Foto: Twitter Serie B