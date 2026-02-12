Pisa-Milan, le curiosità: le due formazioni tra quelle con più rigori a favore
12/02/2026 | 13:40:17
Domani alle 20:45 il match tra Pisa e Milan.
Ecco alcune curiosità:
-Sono 9 i precedenti a Pisa tra le due squadre: 1 pareggio e 8 vittorie rossonere.
-Il Pisa è la squadra di Serie A ad aver subito più reti negli ultimi 15′ del primo tempo: 11.
-Pisa e Milan sono le due squadre del campionato con più rigori a favore: 6, insieme a Como e Genoa.
-Tra Oscar Hiljemark e Massimiliano Allegri sarà il primo incontro ufficiale.
Foto: sito Pisa