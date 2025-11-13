Pisa, lussazione alla spalla per Akinsanmiro

13/11/2025 | 18:08:58

Lussazione Acromion-Claveare alla spalla destra per Ebenezer Akinsanmiro nell’ultima sfida vinta contro la Cremonese. Questa la nota del club: “Questo l’esito degli accertamenti strumentali ai quali è stato sottoposto il calciatore Ebenezer Akinsanmiro dopo l’infortunio accusato nel secondo tempo della gara Pisa-Cremonese in seguito a uno scontro di gioco. Lo Staff Medico del Club ha provveduto a immobilizzare l’arto lussato attraverso il posizionamento di un tutore e ha predisposto un percorso di recupero personalizzato progressivo per il recupero agonistico del calciatore”.

Foto: logo Pisa