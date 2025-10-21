Pisa, lesione di alto grado al collaterale mediale per Lusardi

21/10/2025 | 18:20:24

Infortunio per Mateus Lusardi, il Pisa ha diramato un report sulle condizioni del giocatore: “Il Pisa Sporting Club informa che gli accertamenti strumentali effettuati sul calciatore Mateus Lusardi hanno evidenziato una lesione di alto grado al collaterale mediale, conseguenza di un serio trauma distorsivo al ginocchio destro. Per il difensore, infortunatosi in un contrasto durante il penultimo allenamento della scorsa settimana, è già stato impostato il percorso di recupero”.

FOTO: Sito Pisa