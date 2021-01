Pisa, le prime parole di Knaster: “E’ motivo d’orgoglio essere associato ad una città e ad una società storica come questa”

Lo statunitense Alexander Knaster, ha voluto rilasciare le sue prime parole come nuovo azionista di maggioranza del Pisa, e lo ha fatto attraverso i canali del club nerazzurro: “L’operazione di oggi è motivo di orgoglio ed è un onore essere associato ad una città e ad una società calcistica storica come il Pisa. Il mio investimento è solo l’inizio di un percorso che accompagnerà la squadra e la società verso nuovi traguardi sportivi e non. Ho intenzione di supportare il management, coordinato dal Presidente Giuseppe Corrado, e di accompagnare la società anche nel processo di ammodernamento delle sue infrastrutture secondo la visione condivisa. Forza Pisa!!!”.