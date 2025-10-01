Pisa, le condizioni di Esteves e Aebischer. La nota del club

01/10/2025 | 15:39:49

Il Pisa ha aggiornato sugli infortuni di Esteves e Aebischer: “Lo staff medico del Pisa Sporting Club ha completato gli esami diagnostici per i calciatori Tomas Esteves e Michel Aebischer, infortunatisi rispettivamente nel corso di una seduta di allenamento, e nei primi minuti del secondo tempo della gara con la Fiorentina. Per Tomas Esteves i controlli hanno evidenziato una lesione di alto grado all’adduttore sinistro, per Michel Aebischer una moderata all’adduttore destro. Entrambi hanno già avviato i programmi di recupero individuali”.

Foto: Instagram Pisa