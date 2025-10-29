Pisa-Lazio, le curiosità: solo una vittoria biancoceleste all’Arena Garibaldi

29/10/2025 | 11:50:05

Domani alle 20:45 il match tra Pisa e Lazio.

Ecco alcune curiosità:

-La Lazio ha vinto una sola volta all’Arena Garibaldi, nell’ultima gara, disputata il 5 maggio 1991 in Serie A.

-La Lazio è rimasta imbattuta in tutte le ultime cinque sfide di Serie A contro il Pisa.

-Il Pisa non ha segnato neanche una rete nei primi quattro incontri casalinghi di questo campionato.

-La Lazio ha ottenuto tre clean sheet nelle ultime quattro partite di Serie A.

Foto: sito Pisa