Pisa-Lazio, le curiosità: solo una vittoria biancoceleste all’Arena Garibaldi
29/10/2025 | 11:50:05
Domani alle 20:45 il match tra Pisa e Lazio.
Ecco alcune curiosità:
-La Lazio ha vinto una sola volta all’Arena Garibaldi, nell’ultima gara, disputata il 5 maggio 1991 in Serie A.
-La Lazio è rimasta imbattuta in tutte le ultime cinque sfide di Serie A contro il Pisa.
-Il Pisa non ha segnato neanche una rete nei primi quattro incontri casalinghi di questo campionato.
-La Lazio ha ottenuto tre clean sheet nelle ultime quattro partite di Serie A.
Foto: sito Pisa