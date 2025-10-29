Pisa-Lazio, i convocati di Sarri. Out Hysaj
29/10/2025 | 12:55:40
La S.S. Lazio ha diramato la lista dei convocati per il match contro il Pisa.
Questo il comunicato del club:
“Il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida di domani in trasferta contro il Pisa (ore 20:45).
Portieri: Furlanetto, Mandas, Provedel;
Difensori: Gila, Lazzari, Marusic, Patric, Pellegrini, Provstgaard, Romagnoli;
Centrocampisti: Basic, Belahyane, Cataldi, Guendouzi, Vecino;
Attaccanti: Dia, Isaksen, Noslin, Pedro, Zaccagni.
La S.S. Lazio rende noto che il difensore biancoceleste Elseid Hysaj rimarrà, a scopo precauzionale, al Training Center S.S. Lazio per curare una lieve tendinopatia al ginocchio destro”.
Foto: X Lazio