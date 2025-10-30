Pisa-Lazio 0-0: Provedel e Semper protagonisti

30/10/2025 | 22:45:25

Pisa e Lazio non si fanno male, finisce 0-0 il posticipo della nona giornata. Il primo tempo scorre via senza troppi brividi tra Pisa e Lazio, che chiudono il primo tempo sullo 0-0. Al 36′ Basic ci prova da fuori area, ma Semper devia il tiro sul palo interno. Al 73′ Provedel salva il risultato parando in tuffo un colpo di testa di Moreo su azione da calcio d’angolo. Semper blocca il tiro di Pedro al 90′. Pisa e Lazio chiudono con un punto a testa e poche emozioni.

PISA (3-4-2-1): Semper; Canestrelli, Caracciolo, Denoon (46′ Calabresi); Touré, Aebischer, Marin (65′ Akinsanmiro), Angori; Cuadrado (65′ Leris), Tramoni (65′ Moreo); Nzola. (A disp. Nicolas, Scuffet, Jojholt, Meister, Buffon, Vural, Moreo, Piccinini, Kandje, Bonfanti, Lorran). All. Gilardino.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila (61′ Provstgaard), Romagnoli, Pellegrini (59′ Lazzari); Basic (59′ Vecino), Cataldi, Guendouzi; Isaksen (81′ Noslin), Dia (46′ Pedro), Zaccagni. (A disp. Mandas, Furlanetto, Patric, Belahyane). All. Sarri.

