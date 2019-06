Pisa, Latina, Lucchese: dai naufragi all’ennesima rincorsa di Fabrizio Lucchesi

Al Palermo abbiamo dato tutta la visibilità possibile, soprattutto nei momenti più bui e difficili, storia di non troppi giorni fa. Non ci pentiamo. La piazza è straordinaria, da serie A, e merita una dirigenza all’altezza. Una proprietà che faccia poche chiacchiere. E un direttore che cancelli le incompiute del passato. Ci ricordiamo di Fabrizio Lucchesi quando era il direttore di Fiorentina e Roma, una vita fa. Ma non possiamo dimenticare l’ultimo Fabrizio Lucchesi, tra Pisa (e non c’entra il campionato vinto…), Latina e Lucchese, una collezione di incompiute e di testacoda. Su Lucchesi alla… Lucchese beh, meglio lasciar perdere. Ora per i rosanero è una nuova vita calcistica, Palermo merita il massimo e Lucchesi ha le responsabilità più grandi per cancellare le incompiute (troppe) del passato.