Pisa, Inzaghi: “Siamo vicini alla Serie A, ma non è ancora finita”

01/05/2025 | 19:54:41

Intervenuto ai microfoni di 50 Canale, il tecnico del Pisa Filippo Inzaghi ha commentato la vittoria contro il Frosinone. Adesso per la promozione in Serie A manca soltanto la matematica, un punto da conquistare: “Sono molto più tranquillo di ieri, molti la davano già per fatta ma sono da trenta anni nel calcio e so che fino a che non tagli il traguardo non è finita. Adesso siamo molto più vicini”. Sulla vittoria contro il Frosinone: “Oggi era una gara che temevo tanto, probabilmente abbiamo sofferto un po’ anche il caldo nel primo tempo mentre il secondo lo abbiamo fatto da squadra vera”.

FOTO: Instagram Pisa