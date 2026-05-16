Pisa, i convocati di Hiljemark per il Napoli
16/05/2026 | 18:34:19
Il Pisa ha diramato la lista dei convocati di Oscar Hiljemark per il match contro il Napoli.
Ecco la lista completa:
1 Adrian SEMPER, 3 Samuele ANGORI, 4 Antonio CARACCIOLO, 5 Simone CANESTRELLI, 6 Marius MARIN, 7 Mehdi LERIS, 8 Malthe HOJHOLT, 9 Henrik MEISTER, 11 Juan CUADRADO, 12 Nicolas ANDRADE, 14 Ebenezer AKINSANMIRO, 15 Idrissa TOURE’, 17 Rafiu DUROSINMI, 19 Samuel ILING-JUNIOR, 20 Michel AEBISCHER, 21 Isak VURAL, 22 Simone SCUFFET, 23 Calvin STENGS, 32 Stefano MOREO, 33 Arturo CALABRESI, 36 Gabriele PICCININI, 39 Raul ALBIOL, 42 Brando BETTAZZI, 81 Filip STOJILKOVIC.
