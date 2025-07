Pisa, Gilardino si presenta: “Valuto l’organico, c’è tempo per costruire al meglio”

12/07/2025 | 14:25:07

Prima uscita ufficiale per Alberto Gilardino da allenatore del Pisa. In conferenza stampa, l’ex tecnico del Genoa ha fatto il punto sull’inizio della nuova avventura in nerazzurro, soffermandosi soprattutto sull’attuale gruppo squadra. “Sto osservando e valutando. Ho trovato ragazzi molto disponibili, e per ora lavoro con chi ho a disposizione – ha spiegato Gilardino –. Il mercato è lungo, non serve avere fretta. La priorità è far rendere al meglio chi c’è già”. Sul tema della costruzione della rosa, il tecnico ha invitato alla calma: “Ci sarà tempo durante il ritiro per fare un bilancio più completo. Giudicare ora sarebbe prematuro”. Sul tema della costruzione della rosa, il tecnico ha invitato alla calma: “Ci sarà tempo durante il ritiro per fare un bilancio più completo. Giudicare ora sarebbe prematuro”. Una battuta anche sull’utilizzo di Matteo Tramoni, possibile chiave tattica del nuovo Pisa: “Può agire da seconda punta, ma servono centrocampisti capaci di coprire campo. Non escludo l’ipotesi mezzala, ma avremo modo di valutare tutto con calma”.

Foto: Instagram Pisa