Pisa, gaffe clamorosa di Pasqua: all’interno delle uova ci sono gadget dell’Empoli

Una gaffe clamorosa non passata inosservata quella del Pisa in occasione della festa di Pasqua. Come ha ammesso lo stesso club toscano, per le feste ha messo a disposizione dei tifosi delle uova di Pasqua, ma dentro ad alcune c’erano gadget dell’Empoli, squadra rivale. I tifosi sul web si sono lamentati, poi il chiarimento dello stesso club: “Ci scusiamo con quei tifosi che non hanno trovato i nostri gadget all’interno delle nostre uova”.

Foto: Twitter ufficiale Pisa