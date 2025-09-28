Pisa-Fiorentina, le formazioni ufficiali
28/09/2025 | 14:01:54
PISA (3-5-2): Canestrelli, Caracciolo, Bonfanti; Toure, Aebischer, Marin, Akinsanmiro, Leris; Tramoni, Nzola.
A disposizione: Nicolas, Scuffet, Angori, Hojholt, Meister, Cuadrado, Buffon, Vural, Moreo, Calabresi, Piccinini, Albiol, Lusuardi, Mbambi, Lorran.
Allenatore: Alberto Gilardino.
FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Pablo Mari, Ranieri; Dodo, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Fazzini, Gosens; Gudmundsson, Kean.
A disposizione: Lezzerini, Martinelli, Sohm, Dzeko, Sabiri, Comuzzo, Richardson, Viti, Ndour, Fortini, Fagioli, Kouadio, Parisi, Piccoli.
Allenatore: Stefano Pioli
