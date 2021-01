Pisa, è andato bene l’intervento di Masucci. Tre settimane di stop per Masetti, la nota

Il Pisa Sporting Club in riferimento agli infortuni occorsi ai calciatori Gaetano Masucci e Lorenzo Masetti comunica quanto segue:

Il calciatore Gaetano Masucci è stato sottoposto nella giornata di lunedì ad intervento chirurgico in artroscopia al ginocchio destro per trattamento lesione meniscale e rinforzo legamentoso in trauma distrattivo del legamento crociato anteriore. L’intervento, eseguito dall’equipe del dottor Alberto Guardoli, è clinamente riuscito e non ha presentato alcuna complicanza intra-operatoria. Masucci ha già iniziato il percorso di recupero fisioterapico e la previsione di ritorno alla piena attività agonistica è prevista in circa 12-14 settimane.

Il calciatore Lorenzo Masetti ha riportato un trauma distorsivo di secondo grado alla caviglia sinistra e sta già seguendo uno specifico programma di cure fisioterapiche presso il Centro Universitario di medicina riabilitativa “Sport and Anatomy”: la previsione di ritorno alla piena attività agonistica è prevista in circa 3 settimane.

Foto: sito ufficiale Pisa