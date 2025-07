Pisa, dialoghi in corso con il Bologna per Aebischer

20/07/2025 | 17:32:31

Si parla molto di Simeone e Zerbin in chiave Pisa, ma abbiamo spiegato due giorni fa quanto sia complicato -almeno in queste ore – sbloccare la situazione. Nel frattempo il club neo-promosso sta valutando i rinforzi per altri ruoli e ha chiesto informazioni per Michel Aebischer, non intoccabile a Bologna, una pista che può diventare concreta nei prossimi giorni. La notizia è stata data in esclusiva alla 15,31 da Lorenzo Canicchio di Gazzetta Regionale e scopiazzata da chi è – come sempre – ha l’abitudine di farlo dal mare o dalla montagna senza citare le fonti.

FOTO: X Bologna