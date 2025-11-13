Pisa, denuncia contro ignoti per tentativo di truffa al presidente Corrado

13/11/2025 | 11:24:18

Il Pisa ha presentato una denuncia contro ignoti in seguito a un tentativi di truffa su Instagram al presidente Corrado, il comunicato: “A seguito di un tentativo di truffa segnalatoci lunedì 10 novembre 2025 sulla piattaforma social Instagram, riportante espliciti riferimenti alla Società e al Presidente Giuseppe Corrado, il Pisa Sporting Club comunica di aver presentato al Comando Provinciale della Guardia di Finanza una denuncia contro ignoti. Un profilo falsamente riconducibile al Presidente elenca infatti una serie di specifiche modalità di corresponsione di somme di denaro finalizzate ad altrettanto specifiche partecipazioni alle quote della Società; il tutto mediante versamenti di cifre cui farebbero seguito e verrebbero corrisposti fantomatici rendimenti. In un contesto di massima collaborazione, il Pisa Sporting Club invita pertanto a segnalare alla Società qualsiasi tipo di attività sospetta e, se contattati o già in contatto con tale profilo (@guiseppe_corrado), a rivolgersi immediatamente alle Autorità competenti. La Società ringrazia il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza Colonnello Salvatore Salvo e il personale del Comando per la pronta e fattiva collaborazione”.

foto insta pisa