Pisa-Cremonese, le curiosità: i grigiorossi non vincono nell’Arena Garibaldi dal 2007

06/11/2025 | 11:15:28

Domani alle 20:45 il match tra Pisa e Cremonese.

Ecco alcune curiosità:

-Sono 23 i precedenti ufficiali a Pisa tra le due formazioni: 12 successi nerazzurri, 5 pareggi e 6 vittorie della Cremonese.

-Il Pisa non vince una gara di campionato dal match in casa contro la Cremonese, 2-1 in Serie B dello scorso 13 maggio.

-E’ la prima volta che Pisa-Cremonese si gioca in Serie A.

-La Cremonese non vince a Pisa dal 18 marzo 2007.

-Il Pisa non ha ancora segnato in casa in questa Serie A: l’ultima rete nerazzurra all’Arena nel massimo campionato risale al 12 maggio 1991 in un Pisa-Bari 1-0.

-Tra Alberto Gilardino e Davide Nicola questo sarà il secondo incontro ufficiale.

Foto: sito Serie A.