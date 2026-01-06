Pisa-Como, le curiosità: i lariani non vincono all’Arena Garibaldi dal 2000

06/01/2026 | 12:45:24

Alle 15 il match tra Pisa e Como.

Ecco alcune curiosità:

-Sono 15 i precedenti tra le due squadre in Toscana: 5 vittorie nerazzurre, 8 pareggi e 2 vittorie del Como.

-L’ultima vittoria del Como a Pisa risale al 12 marzo 2000.

-L’ultima volta che Pisa-Como è stata giocata in Serie A era il 21 maggio 1989.

-Il Como non subisce una rete da 209′.

-Tra Alberto Gilardino e Cesc Fabregas sarà il secondo incontro ufficiale: un pareggio tra i due.

Foto: sito Pisa