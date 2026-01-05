TOP NEWS
Pisa-Como, i convocati di Fabregas

05/01/2026 | 19:29:34

La lista dei convocati di Fabregas per la partita contro il Pisa. Torna Diego Carlos nei lombardi:

1 BUTEZ Jean

2  KEMPF Marc

3  VALLE Alex

4  DOSSENA Alberto

6  CAQUERET Maxence

8  ROBERTO Sergi

10 PAZ Nicolas

11 DOUVIKAS Tasos

14 RAMON Jacobo

17 RODRIGUEZ Jesus

18 MORENO Alberto

19 KUHN Nicolas

20 BATURINA Martin

21 TORNQVIST Noel

22 VIGORITO Mauro

23 PERRONE Maximo

27 POSCH Stefan

28 SMOLCIC Ivan

31 VOJVODA Mërgim

33 DA CUNHA Lucas

34 DIEGO CARLOS

44 ČAVLINA Nikola

55 LE BORGNE Andrea

77 VAN DER BREMPT Ignace

99 CERRI Alberto
Foto: insta fabregas