Pisa-Como, i convocati di Fabregas
05/01/2026 | 19:29:34
La lista dei convocati di Fabregas per la partita contro il Pisa. Torna Diego Carlos nei lombardi:
1 BUTEZ Jean
2 KEMPF Marc
3 VALLE Alex
4 DOSSENA Alberto
6 CAQUERET Maxence
8 ROBERTO Sergi
10 PAZ Nicolas
11 DOUVIKAS Tasos
14 RAMON Jacobo
17 RODRIGUEZ Jesus
18 MORENO Alberto
19 KUHN Nicolas
20 BATURINA Martin
21 TORNQVIST Noel
22 VIGORITO Mauro
23 PERRONE Maximo
27 POSCH Stefan
28 SMOLCIC Ivan
31 VOJVODA Mërgim
33 DA CUNHA Lucas
34 DIEGO CARLOS
44 ČAVLINA Nikola
55 LE BORGNE Andrea
77 VAN DER BREMPT Ignace
99 CERRI Alberto
Foto: insta fabregas