Pisa, Bianco: “Dobbiamo tornare in Serie A entro due anni. Occhio a Modena, Padova e Avellino”

29/09/2026 | 12:25:31

Il tecnico del Pisa Paolo Bianco ha concesso un’intervista a La Gazzetta dello sport, soffermandosi sulle ambizioni del club toscano: “Tornare subito in A? Il progetto è biennale – racconta il tecnico -, dobbiamo diventare forti subito e salire in due anni, costruire qualcosa che duri nel tempo. Il Pisa vuole tornare in A per restarci. Vale per la squadra e per il club, con il centro sportivo che in primavera sarà pronto. Attenzione anche al Modena, che sta facendo un percorso simile al nostro. E Padova e Avellino: hanno investito tanto”.

foto sito pisa