Pisa, avanza Sanabria tra gli obiettivi per l’attacco

09/06/2025 | 14:30:05

Il Pisa sta cominciando a muoversi dopo una grande stagione che ha consentito di festeggiare il ritorno in Serie A. Diversi nomi in lista per l’attacco, secondo quanto raccontato da Gianluigi Longari emerge quello di Antonio Sanabria che potrebbe lasciare il Torino a poco più di un anno dalla scadenza del contratto. E il Pisa ci sta pensando…

Foto: Instagram Serie A