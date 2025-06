Pirola: “E’ il mio terzo Europeo Under 21, ci terrei a vincerlo. Germania forte, sempre una gara affascinante”

21/06/2025 | 21:15:23

Dopo aver giocato da titolare le prime due gare con Romania e Slovacchia, Lorenzo Pirola ha visto dalla panchina il match con la Spagna. Ha rifiatato e ora è pronto a guidare i compagni verso un traguardo, la semifinale, che l’Italia non riesce a raggiungere da ormai otto anni. “Mi sento più pronto come giocatore – le sue parole in conferenza stampa – è il mio terzo Europeo e un po’ di partite come questa le ho già giocate. In una gara da dentro o fuori un episodio può cambiare tutto, dovremo essere bravi a portare gli episodi dalla nostra parte”.

Il pericolo numero uno è Nick Woltemade: “E’ un attaccante di qualità, che segna molti gol. Stiamo facendo un lavoro importante a livello difensivo che coinvolge tutti gli undici giocatori in campo, cercheremo di aiutarci l’uno con l’altro anche domani e di dargli meno spazio possibile. Dovremo provare a comandare la partita, visto che abbiamo le qualità per farlo, e a proporre il nostro gioco”.

Sugli spalti sono previsti oltre 7.000 spettatori (sono stati venduti sinora 6.700 biglietti) e ad assistere al match ci sarà anche Gennaro Gattuso, alla sua prima uscita ufficiale da commissario tecnico: “Sapere che il Ct ci viene a vedere ed è vicino a noi è uno stimolo in più per fare bene e per fargli vedere che noi dell’Under 21 siamo dei giocatori pronti”.

Foto: Instagram Olympiacos