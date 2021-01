Pirlo: “Un attaccante? Non c’è molto sul mercato, magari sarà una cosa last minute”

Andrea Pirlo ha parlato anche di mercato a Sky Sport dopo la vittoria conquistata contro il Bologna:

Si aspetta qualcosa dall’ultima settimana di mercato? “Non aspettiamo niente, sappiamo che il mercato è fatto di opportunità, ma in qualsiasi caso non cambierà l’equilibrio della nostra squadra. Una punta? Stiamo guardando, non è che ci sia tanto in giro. Magari sarà una cosa last minute. Non abbiamo l’obbligo, se ci sarà l’opportunità bene, altrimenti siamo contenti di quello che abbiamo”.

Foto: Twitter Juve